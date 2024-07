Résultat des législatives 2024 à Solesmes (72300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Solesmes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'ensemble a réuni plus de 28% des voix au niveau national alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Solesmes, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 13,14% des votes dans la commune. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus).

20:58 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Solesmes en 2 ans Le score obtenu par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Quel que soit le résultat, une nouvelle page pourrait être tournée ce dimanche soir.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce soir Analyser l'entre-deux tours de 2022 est également d'une logique implacable au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Au premier tour des législatives à l'époque, Solesmes, déjà couverte par la 4ème circonscription de la Sarthe, avait aussi vu le binôme Ensemble ! L'emporter avec 23,11%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera distancé à 14,77%. Miracle ou coup de chance : le parti d'extrême droite réussira finalement à finir sur la première marche de ces législatives, avec 63,15%, contre 36,85% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à l'issue du second round.

20:05 - Que peuvent dire les tendances de dimanche dernier pour Solesmes ? Le 30 juin dernier, les habitants de Solesmes ont préféré Sylvie Casenave-Péré (Ensemble pour la République), à qui ils ont accordé 37,32% des votes. Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) recevait 34,95%. Ensuite, Elise Leboucher (Union de la gauche) ramassait 13,14% des votants. La 4ème circonscription de la Sarthe n'a en revanche rendu le même classement que la ville, puisque c'est Marie-Caroline Le Pen qui y remportait ce premier tour, avec 39,26% devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Solesmes ? Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Solesmes a baissé, atteignant 22,94%. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 023 personnes en âge de voter à Solesmes, 36,75% avaient effectivement boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 38,49% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle baisser au second tour des législatives à Solesmes ? Le taux d'abstention est indéniablement l'un des critères essentiels de ces législatives 2024. Le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Solesmes était de 77,06%. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 022 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 85,2% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 84,44% au premier tour, c'est-à-dire 863 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 63,1% au premier tour. Au second tour, 60,26% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Solesmes aujourd'hui ? Les incitations à contrer le Rassemblement national sont susceptibles d'inciter les habitants de Solesmes à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Analyse socio-économique de Solesmes : perspectives électorales Dans la ville de Solesmes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,58% et une densité de population de 105 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,52%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 643 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,33%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,23%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Solesmes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,27% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.