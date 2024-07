Résultat des législatives 2024 à Fillé (72210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - 27,48% pour l'alliance des gauches à Fillé L'autre incertitude qui entoure ces élections sera celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire avant le premier tour. Le bloc a glané un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,48% des voix à Fillé. Un chiffre en hausse en comparaison des 26,39% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 54,24% à l'époque.

20:58 - La forte évolution de l'extrême droite à Fillé en 2 ans Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont affiché plus de 33% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 18 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent incertains, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Fillé ? La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection du Parlement 2024 localement, comme dans le reste de la France. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Fillé, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 20,66% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 26,39% pour Elise Leboucher (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 54,24%. Elise Leboucher s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a amassé 38,36% des voix à Fillé dimanche 30 juin, pour le premier round des législatives. Elise Leboucher (Front populaire) ramassait 27,48%. Sylvie Casenave-Péré (Ensemble !) recueillait 24,57% des électeurs. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Fillé : forte participation aux législatives 2024 Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 553 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En comparaison des européennes de ce printemps, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Fillé a diminué de 14 points, atteignant 26,28%. Pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 40,64% dans la commune de Fillé, à comparer avec un taux d'abstention de 45,38% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux législatives 2024 à Fillé Le niveau d'abstention est indéniablement l'un des critères cruciaux du scrutin législatif. Le pourcentage de votants à Fillé pour le premier tour des législatives 2024 était de 73,72%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,36% au premier tour. Au second tour, 51,2% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 206 personnes en âge de voter dans la commune, 81,59% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,18% au premier tour, soit 967 personnes. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes dues à la guerre au Moyen-Orient, sont de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Fillé.

17:29 - Fillé : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant le bureau de vote de Fillé, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 621 logements pour 1 525 habitants, la densité de la ville est de 150 habitants par km². Avec 53 entreprises, Fillé offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (92,43%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 37,83% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 572,85 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, Fillé incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.