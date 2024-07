Résultat des législatives 2024 à la Suze-sur-Sarthe (72210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - Quel score pour à gauche au terme de ces législatives ? Combien va faire le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins affichés à l'échelle nationale sont porteurs. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à la Suze-sur-Sarthe, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,29% des votes dans la commune. Ce qui correspond à un progrès par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points). Il faudra désormais atteindre 48,9% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à la Suze-sur-Sarthe en 2 ans A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national à ces législatives sera très instructif. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori au second tour Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence une des clés pour le second tour de cette élection des députés localement, comme dans le reste de la France. Le mouvement lepéniste va-t-il encore gagner à la Suze-sur-Sarthe, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à la Suze-sur-Sarthe lors des élections du Parlement à l'époque. On retrouvait en effet Raymond de Malherbe au sommet au premier tour, avec 22,67% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 51,10%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,90%.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à la Suze-sur-Sarthe ce dimanche ? Selon les projections des sondeurs dévoilées depuis dimanche, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de gagner moins de 250 sièges à l'issue des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient garder une centaine de députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a obtenu 44,36% des voix à la Suze-sur-Sarthe dimanche 30 juin 2024, pour le premier tour des élections législatives. Elise Leboucher (Front populaire) et Sylvie Casenave-Péré (Majorité présidentielle) suivaient en recueillant respectivement 24,29% et 22,95% des votants à l'échelle de la métropole. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à la Suze-sur-Sarthe ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des scrutins électoraux précédents ? À la Suze-sur-Sarthe, le pourcentage de participation lors du premier round des législatives 2024 était de 67,86%, surpassant de 15 points celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, le taux de participation s'élevait en effet à 52,12% des votants de la Suze-sur-Sarthe (72), à comparer avec un taux de participation de 52,46% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 heures.

18:35 - À la Suze-sur-Sarthe, les chiffres de la participation à l'occasion du second tour seront un élément clé À la Suze-sur-Sarthe, l'une des clés du scrutin législatif est immanquablement l'ampleur de la participation. Dans la localité, 32,14% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,83% au sein de la localité, contre une abstention de 24,65% au second tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,27% au premier tour et 56,07% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à la Suze-sur-Sarthe ?

17:29 - La Suze-sur-Sarthe aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers La Suze-sur-Sarthe, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 4 563 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 194 entreprises, La Suze-sur-Sarthe offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (74,61%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 36,95% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,68% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 647,13 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. La Suze-sur-Sarthe incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.