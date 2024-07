Résultat des législatives 2024 à Coulans-sur-Gée (72550) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Au deuxième tour, un score de 49,66% pour la gauche il y a deux ans Avec 28,06% des suffrages au niveau national lors du 1er round des élections législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de gauche il y a deux ans. Un score qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN au second tour. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,68% des votes à Coulans-sur-Gée. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 23,36% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 49,66% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 21 points à Coulans-sur-Gée Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN soit vainqueur à Coulans-sur-Gée ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce soir Le nombre d'électeurs glanés par la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enseignement majeur au niveau local pour le second tour de cette élection du Parlement français 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il encore s'imposer à Coulans-sur-Gée ? Au premier tour des législatives il y a deux ans, Coulans-sur-Gée avait vu en revanche le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 23,36%, alors que le RN sera derrière à 17,34%. Le Rassemblement national bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 50,34%, contre 49,66% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Coulans-sur-Gée A en croire les études des instituts de sondages publiées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de gagner pas loin de 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes garderaient entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a réuni 38,11% des suffrages à Coulans-sur-Gée dimanche 30 juin, pour le premier round des législatives. Elise Leboucher (Union de la gauche) et Sylvie Casenave-Péré (Majorité présidentielle) suivaient en décrochant respectivement 28,68% et 23,9% des électeurs. C'est aussi Marie-Caroline Le Pen qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Coulans-sur-Gée ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des élections précédentes. À Coulans-sur-Gée, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 72,48%, plus important que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 130 personnes en âge de voter à Coulans-sur-Gée, 53,45% avaient en effet pris part au vote, à comparer avec une participation de 55,96% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Coulans-sur-Gée lors du second tour des législatives ? L'une des clés de ces élections législatives 2024 est sans aucun doute l'abstention. 27,52% des électeurs de Coulans-sur-Gée ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,73% au premier tour. Au deuxième tour, 51,35% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Coulans-sur-Gée ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 19,42% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,23% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Coulans-sur-Gée.

17:29 - Les enjeux locaux de Coulans-sur-Gée : tour d'horizon démographique Quelle influence les électeurs de Coulans-sur-Gée exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 60 habitants par km² et un taux de chômage de 3,61%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 560 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,90%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,1%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Coulans-sur-Gée mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,31% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.