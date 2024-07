Résultat des législatives 2024 à Auvers-le-Hamon (72300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Auvers-le-Hamon, qui va raffler les 20,06% de la gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier élément de réponse : l'attelage a obtenu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,06% des votes à Auvers-le-Hamon. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 19,72% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,97% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,67% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 1,26% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 20 points grattés en 2 ans par le RN à Auvers-le-Hamon Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 20 points à Auvers-le-Hamon entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN termine vainqueur à Auvers-le-Hamon ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict à Auvers-le-Hamon pour le RN aux législatives 2024 ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de cette élection 2024, au niveau local. Le parti frontiste va-t-il de nouveau s'imposer à Auvers-le-Hamon, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient également abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à l'époque à Auvers-le-Hamon. Dans la commune, c'est Raymond de Malherbe qui démarrait en pôle position au premier tour avec 23,98%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 54,24%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,76%.

20:05 - Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) déjà devant avec 43,41% à Auvers-le-Hamon aux législatives Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a amassé 43,41% des voix à Auvers-le-Hamon dimanche 30 juin, lors du 1er tour des législatives. Sylvie Casenave-Péré (Majorité présidentielle) et Elise Leboucher (Union de la gauche) suivaient en récupérant 26,36% et 20,06% des électeurs. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Auvers-le-Hamon lors des derniers scrutins Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? Comme stipulé dans la publication précédente, la participation lors du premier tour des législatives à Auvers-le-Hamon était de 64,29%, plus importante de 17 points que celle des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 1 122 personnes en capacité de participer à une élection à Auvers-le-Hamon avaient en effet pris part au scrutin (soit 47,77%). La participation était de 47,78% en 2019. En proportion, au niveau national, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives 2024 à Auvers-le-Hamon reste la participation L'un des facteurs cruciaux de ces élections législatives est immanquablement le niveau de participation. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Auvers-le-Hamon était de 64,29%. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 115 personnes en âge de voter dans la ville, 78,83% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 80,09% au premier tour, ce qui représentait 893 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,97% au premier tour. Au second tour, 43,63% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Auvers-le-Hamon aujourd'hui ? La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes dues au conflit israélo-palestinien seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants d'Auvers-le-Hamon (72300).

17:29 - Auvers-le-Hamon : législatives et dynamiques démographiques Dans les rues d'Auvers-le-Hamon, le scrutin est en cours. Avec ses 8,27% d'agriculteurs pour 1 471 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 50 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,03% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,0% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 46,67% des familles se composent de couples avec enfants. Pour finir, à Auvers-le-Hamon, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.