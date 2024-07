Résultat des législatives 2024 à Malicorne-sur-Sarthe (72270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les bulletins du Front populaire observés Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste lors de ce second tour des élections ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Malicorne-sur-Sarthe, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,95% des votes dans la localité. Un chiffre en hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point).

20:58 - L'extrême droite a lourdement séduit à Malicorne-sur-Sarthe en 2 ans La montée du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 20 points sur place entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national la dernière fois Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera ainsi très commenté pour le second tour de cette élection des députés 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à Malicorne-sur-Sarthe, comme en 2022 ? Le Rassemblement national arrivait aussi en première position à Malicorne-sur-Sarthe lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Raymond de Malherbe devant ses concurrents au premier tour, avec 26,18% dans la ville. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 55,18%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,82%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Grâce à 46,79% des bulletins de vote, Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a pris la pôle position à Malicorne-sur-Sarthe, dimanche 30 juin dernier lors du 1er tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Sylvie Casenave-Péré (Ensemble !) et Elise Leboucher (Union de la gauche) avec 22,52% et 19,95% des électeurs. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Malicorne-sur-Sarthe ? Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? À Malicorne-sur-Sarthe, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 a atteint 67,54%, plus élevé de 17 points que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation s'était en effet hissé à 50,88% des votants de Malicorne-sur-Sarthe. Le taux de participation était de 53,16% lors du scrutin de 2019. Pour information, au niveau national, le taux de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Malicorne-sur-Sarthe lors de la 2e étape des législatives ? À Malicorne-sur-Sarthe, la participation constitue sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Dans la commune, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 67,54%. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,68% des électeurs dans la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 76,46% au premier tour, c'est-à-dire 1 036 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,73% au premier tour. Au deuxième tour, 43,77% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Malicorne-sur-Sarthe aujourd'hui ? La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes liées au conflit armé israélo-palestinien sont de nature à ramener les citoyens de Malicorne-sur-Sarthe (72270) vers les urnes.

17:29 - Malicorne-sur-Sarthe : enjeux locaux et perspectives électorales Dans la ville de Malicorne-sur-Sarthe, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,43% et une densité de population de 126 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (74,28%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 607 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,54%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,68%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Malicorne-sur-Sarthe mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 40,36% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.