Résultat des législatives 2024 à Loué (72540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Loué, que vont décider les supporters du Front populaire ? Le Front populaire qui a émergé en 2024 a accumulé les votes du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Ce premier pointage semble élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Loué, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 17,92% des votes dans la commune. Une progression en comparaison des 15,03% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 18 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Loué Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 18 points à Loué entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Il y a donc des raisons de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le RN aux législatives 2024 à Loué ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Loué ? Le Rassemblement national arrivait également en première position à Loué au début des élections législatives à l'époque. On retrouvait en effet Raymond de Malherbe devant ses concurrents au premier tour, avec 25,46% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 59,74%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,26%.

20:05 - Des législatives positives pour le RN jusqu'ici Selon les enquêtes rendues publiques jusqu'à présent, le parti de Jordan Bardella devrait gagner pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. Le Front populaire devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron préserveraient une centaine de députés. Il faut cependant prendre en compte les caractéristiques locales. Grâce à 43,98% des votes, Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a pris les devants à Loué, le 30 juin dernier au soir du 1er tour des législatives. En deuxième place, Sylvie Casenave-Péré (Ensemble !) glanait 27,6%. A la troisième place, Elise Leboucher (Union de la gauche) décrochait 17,92% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Marie-Caroline Le Pen accumulant cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - À Loué, la participation du premier round dépasse celle du scrutin européen Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Dimanche dernier, 36,17% des électeurs de Loué se sont abstenus au premier round des législatives 2024, un chiffre inférieur de 18 points à celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 54,01% des électeurs de Loué (72) avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 49,06% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives 2024 à Loué À Loué, le niveau de participation constitue à n'en pas douter un critère essentiel de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, le taux d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 36,17%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 546 personnes en âge de voter dans la commune, 24,71% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 24,84% au deuxième tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,54% au premier tour et 56,93% au deuxième tour.

17:29 - Loué aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Loué, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 140 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 12,24%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2024,7 €/mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 668 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,3%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,57%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Loué mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,55% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.