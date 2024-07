Résultat des législatives 2024 à Vion (72300) – 2e tour [PUBLIE]

L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a glané 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Vion, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 13,77% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 19 points à Vion

Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors des élections législatives sera très scruté. Alors que sur la France entière, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 19 points ici entre 2022 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine vainqueur à Vion ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.