Résultat des législatives 2024 à Sablé-sur-Sarthe : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention est incontestablement l'une des clés de ces législatives. Dimanche dernier, l'abstention à Sablé-sur-Sarthe au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 43,64%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,56% au premier tour. Au second tour, 60,68% des citoyens ne se sont pas déplacés. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 34,52% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 34,0% au second tour. La perte de pouvoir d'achat est de nature à pousser les habitants de Sablé-sur-Sarthe à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Les enjeux locaux de Sablé-sur-Sarthe : tour d'horizon démographique

La démographie et la situation socio-économique de Sablé-sur-Sarthe déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 17,48%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 1938,35 € par mois peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,69% et d'une population étrangère de 9,16% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,1% à Sablé-sur-Sarthe, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.