Résultat des législatives 2024 à Juigné-sur-Sarthe (72300) – 2e tour [PUBLIE]

21:10 - Que vont décider les électeurs du Front populaire à Juigné-sur-Sarthe ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, cette bascule va obligatoirement influencer ce 2e tour. Premier indicateur : l'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,55% des votes à Juigné-sur-Sarthe. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 20,05% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - L'extrême droite a solidement gagné du terrain à Juigné-sur-Sarthe en 2 ans Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce soir Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces élections de l'Assemblée 2024 localement. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Juigné-sur-Sarthe, comme en 2022 ? Lors des dernières législatives à Juigné-sur-Sarthe, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 20,31% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 22,92% pour Joachim Le Floch-Imad (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il culminait pourtant à 52,84% des votes, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (47,16%). C'est donc Raymond de Malherbe chez les lepénistes qui l'emportait.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Juigné-sur-Sarthe Le dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Juigné-sur-Sarthe ont placé en tête Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 38,87% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis d'arriver devant Sylvie Casenave-Péré (Ensemble pour la République) et Elise Leboucher (Union de la gauche) avec 31,77% et 18,55% des électeurs. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Juigné-sur-Sarthe : un autre éclairage sur l'abstention aux dernières élections Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? À Juigné-sur-Sarthe, le pourcentage de participation au 1er round des élections législatives 2024 était de 68,4%, plus élevé de 17 points que celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, parmi les 943 personnes en âge de voter à Juigné-sur-Sarthe, 51,75% avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 53,62% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle descendre au second tour des législatives à Juigné-sur-Sarthe ? Le niveau d'abstention constitue indiscutablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2024. L'abstention s'élevait à 31,6% à Juigné-sur-Sarthe lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,42% au premier tour. Au second tour, 54,84% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,08% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 21,44% au deuxième tour.

17:29 - Juigné-sur-Sarthe : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Juigné-sur-Sarthe montrent des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des législatives. Dans la localité, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,75% ont 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,52%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 396 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,89%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,89%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Juigné-sur-Sarthe mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,13% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.