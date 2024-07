Résultat des législatives 2024 à Mézeray (72270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Un électorat de gauche estimé entre 24% et 24,09% à Mézeray pour ces législatives L'autre question qui entoure ces élections sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire avant le premier tour. L'attelage a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage s'avère conséquent. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Mézeray, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,09% des votes dans la commune. Un chiffre en hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 48,34% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Mézeray Le résultat du RN sera un enjeu clé pour cette élection législative 2024 localement, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Mézeray ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN vainqueur aux législatives il y a deux ans à Mézeray Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de cette élection du Parlement, localement. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Mézeray ? Le Rassemblement national réalisait déjà un bon départ à Mézeray à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Raymond de Malherbe qui s'imposait au premier tour avec 29,44%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 51,66%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,34%.

20:05 - Quel verdict pour le RN aux législatives à Mézeray ? Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a amassé 50,88% des voix à Mézeray le 30 juin dernier, au soir du 1er tour de la législative. Un score qui lui a permis de ressortir devant Elise Leboucher (Union de la gauche) et Sylvie Casenave-Péré (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 24,09% et 17,43% des électeurs. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les élections européennes à Mézeray ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Mézeray a atteint 36,46%, en dessous de 14 points de celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 396 inscrits sur les listes électorales à Mézeray, 50,57% étaient en effet restés chez eux, contre une abstention de 48,51% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives 2024 à Mézeray À Mézeray, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement la participation. Dimanche dernier, l'abstention à Mézeray pour le premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 36,46%. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 23,38% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,02% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,29% au premier tour et 58,18% au second tour. La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à inciter les habitants de Mézeray (72270) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections législatives à Mézeray : un éclairage démographique Dans les rues de Mézeray, les élections sont en cours. Avec ses 1 852 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 64 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (80,75%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 30,24% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 40,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 329,30 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Mézeray incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.