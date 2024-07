En direct

21:10 - Au 2e tour, un score de 57,67% pour la Nupes il y a deux ans Une autre incertitude qui entoure ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'attelage a obtenu un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 29,88% des suffrages à Pruillé-le-Chétif. Un chiffre qui a décollé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (21,9%). On saura ce soir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 57,67% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 16 points à Pruillé-le-Chétif Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Pruillé-le-Chétif entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Une étape de plus devrait être dépassée ce dimanche soir.

20:29 - Qu'avaient dit législatives il y a deux ans à Pruillé-le-Chétif ? Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif peut aussi sembler une évidence au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Le premier tour des législatives à l'époque à Pruillé-le-Chétif offrait également 27,93% pour Joachim Le Floch-Imad (Ensemble ! - Majorité présidentielle)des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 21,90% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Elise Leboucher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement, avec 57,67%, devant son adversaire Rassemblement National à 42,33%.

20:05 - Sylvie Casenave-Péré (Ensemble pour la République) devant avec 33,94% à Pruillé-le-Chétif aux législatives Avec 33,94% des votes, Sylvie Casenave-Péré (Ensemble pour la République) a pris la pôle position à Pruillé-le-Chétif, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er round de la législative. Elise Leboucher (Front populaire) récupérait 29,88%. Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) obtenait 28,44% des votants. Les votants de la commune n'avaient pas dirigé leur choix sur la même sensibilité politique que ceux de la circonscription, puisque Marie-Caroline Le Pen s'y taillait la part du lion, avec cette fois 39,26% devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Pruillé-le-Chétif : importante participation aux élections législatives 2024 Au cours des dernières années, les 1 368 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Pruillé-le-Chétif a atteint 75,91%, surpassant celle des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 053 inscrits sur les listes électorales à Pruillé-le-Chétif, 59,92% étaient allés voter, contre une participation de 60,29% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Pruillé-le-Chétif lors de la deuxième étape des législatives ? À Pruillé-le-Chétif, la participation est incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de participation à Pruillé-le-Chétif était de 75,91% pour le premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,52% au premier tour et 52,92% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 075 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,65% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 81,34% au deuxième tour, ce qui représentait 876 personnes. La perte de pouvoir d'achat pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Pruillé-le-Chétif.

17:29 - Pruillé-le-Chétif : démographie et socio-économie impactent les législatives Comment les habitants de Pruillé-le-Chétif peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 128 hab/km² et 46,48% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 6,64% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur le travail. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,66%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 598 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,24%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,6%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Pruillé-le-Chétif mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,34% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.