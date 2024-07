Résultat des législatives 2024 à Parcé-sur-Sarthe (72300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les supporters du Front populaire observés La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, le bloc a obtenu 28,06% des votes à l'échelle de la France alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Parcé-sur-Sarthe, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 20,57% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 21,35% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - La fulgurante évolution du RN à Parcé-sur-Sarthe A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très analysé. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 18 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN finisse vainqueur à Parcé-sur-Sarthe ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives positives pour le RN la dernière fois Le nombre d'électeurs en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'enseignement majeur localement pour le second tour de cette législative. Le mouvement lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Parcé-sur-Sarthe, comme en 2022 ? Le Rassemblement national réalisait également un très bon score à Parcé-sur-Sarthe lors des législatives de l'époque. Dans la commune, c'est Raymond de Malherbe qui démarrait en pôle position au premier tour avec 27,69%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 55,36%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,64%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Avec 45,19% des votes, Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a pris la pôle position à Parcé-sur-Sarthe, le 30 juin dernier au soir du 1er round de l'élection législative. Sylvie Casenave-Péré (Ensemble ! - Majorité présidentielle) ramassait 25%. De son côté, Elise Leboucher (Front populaire) décrochait 20,57% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Marie-Caroline Le Pen glanant cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Parcé-sur-Sarthe lors des derniers scrutins Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette localité lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Le premier tour des législatives 2024 à Parcé-sur-Sarthe a connu une participation de 66,45%, supérieure de 18 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 48,91% des personnes aptes à voter à Parcé-sur-Sarthe avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 46,6% lors des européennes de 2019. Pour information, au niveau du pays, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Parcé-sur-Sarthe, la grande inconnue de ces législatives demeure la participation Le niveau d'abstention constitue indiscutablement un facteur fort des élections législatives 2024. Dans la localité, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 33,55%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,06% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 25,65% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,01% au premier tour et 58,88% au second tour. La question des retraites et l'insécurité sont notamment en mesure d'impacter la participation à Parcé-sur-Sarthe.

17:29 - Parcé-sur-Sarthe : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Parcé-sur-Sarthe, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 2 046 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 94 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 114 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (77,62%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 42,62% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,97%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2069,45 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Parcé-sur-Sarthe incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.