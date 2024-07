Résultat des législatives 2024 à Chaufour-Notre-Dame (72550) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont décider les supporters de gauche à Chaufour-Notre-Dame ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'attelage a réuni 28,06% des voix à l'échelle du pays contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 21,89% des suffrages à Chaufour-Notre-Dame. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 18,23% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,34% pour Yannick Jadot, 2,65% pour Fabien Roussel et 2,37% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Chaufour-Notre-Dame L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est donc pas exclu, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Chaufour-Notre-Dame ? La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a une chance de gagner. Le RN ratait complètement la première marche en revanche dans la commune de Chaufour-Notre-Dame à l'époque, lors des législatives, avec 18,71% au premier tour, contre 22,06% pour Joachim Le Floch-Imad (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote laissant cette fois le binôme Nupes remporter le scrutin, avec 50,14%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,86%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche D'après les enquêtes communiquées depuis le premier tour, le parti de Jordan Bardella devrait s'arroger moins de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance de la gauche devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient maintenir une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Grâce à 38,66% des voix, Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a pris les devants à Chaufour-Notre-Dame, le 30 juin 2024 au soir du 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de passer devant Sylvie Casenave-Péré (Ensemble !) et Elise Leboucher (Nouveau Front populaire) avec respectivement 30,9% et 21,89% des électeurs. C'est aussi Marie-Caroline Le Pen qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Chaufour-Notre-Dame : quelle évolution ? Au cours des dernières années, les 1 181 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Le 1er tour des législatives 2024 à Chaufour-Notre-Dame a connu une participation de 71,26%, supérieure à celle des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, 54,58% des personnes aptes à voter à Chaufour-Notre-Dame avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 55,21% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2024 à Chaufour-Notre-Dame reste l'abstention À Chaufour-Notre-Dame, le niveau de participation est indiscutablement un critère fort des législatives. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Chaufour-Notre-Dame était de 71,26%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,42% au premier tour et 50,88% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Chaufour-Notre-Dame ? Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 922 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,93% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 77,56% au second tour, ce qui représentait 712 personnes.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chaufour-Notre-Dame La structure démographique et socio-économique de Chaufour-Notre-Dame détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 7,92% et une densité de population de 94 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (93,06%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 432 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,08%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,09%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Chaufour-Notre-Dame mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,91% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.