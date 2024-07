Résultat des législatives 2024 à Voivres-lès-le-Mans (72210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Un bloc de gauche estimé entre 26,72% et 28% à Voivres-lès-le-Mans pour ces législatives Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des voix glanés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,72% des suffrages à Voivres-lès-le-Mans. Un score en hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 53% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - 19 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Voivres-lès-le-Mans Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour cette élection 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 19 points ici entre 2022 et 2024. Avec une projection simple, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Voivres-lès-le-Mans ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Elise Leboucher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des législatives 2022 à Voivres-lès-le-Mans Le nombre de bulletins de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir va en conséquence être le déterminant localement pour le second tour de ces élections des députés. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a ses chances de s'imposer. Lors des dernières législatives à Voivres-lès-le-Mans, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,66% des votants étant convaincus par son binôme, contre 24,32% pour Elise Leboucher (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (53,00%). Elise Leboucher remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Voivres-lès-le-Mans Le dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Voivres-lès-le-Mans ont préféré Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 41,09% des votes. Un résultat qui lui a permis de passer devant Elise Leboucher (Union de la gauche) et Sylvie Casenave-Péré (Ensemble pour la République) avec 26,72% et 21,7% des électeurs. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - La participation analysée à la loupe à Voivres-lès-le-Mans L'analyse des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Le pourcentage de participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Voivres-lès-le-Mans a été de 70,76%, dépassant celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 49,66% des votants de Voivres-lès-le-Mans. Le taux de participation était de 51,3% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h.

18:35 - À Voivres-lès-le-Mans, la participation était de 70,76% lors de la 1ère étape des élections législatives L'abstention est l'une des clés des élections législatives. Dans la ville, 70,76% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,31% au premier tour et 46,41% au second tour. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 79,22% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 77,75% au premier tour, c'est-à-dire 800 personnes. La détermination des habitants de faire "barrage" au RN serait susceptible de modifier les décisions que prendront les habitants de Voivres-lès-le-Mans (72210).

17:29 - Voivres-lès-le-Mans : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des élections législatives à Voivres-lès-le-Mans comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 549 logements pour 1 359 habitants, la densité de la commune est de 120 hab par km². L'existence de 44 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 23,71% des résidents sont des enfants, et 3,43% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 34,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1863,46 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Voivres-lès-le-Mans, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.