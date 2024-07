Résultat des législatives 2024 à Saint-Georges-du-Bois (72700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Georges-du-Bois, qui va tirer parti des 26,88% de la gauche ? Avec 28,06% des bulletins à l'échelle nationale pour le 1er tour des législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de rivaliser avec le RN au second tour. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 26,88% des bulletins à Saint-Georges-du-Bois. Un score plus élevé de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 16 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Saint-Georges-du-Bois Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Assez pour entrevoir une installation solide du parti localement, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - À Saint-Georges-du-Bois, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois une possibilité nette de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Au premier tour des législatives à l'époque, Saint-Georges-du-Bois avait vu en revanche le binôme Nupes l'emporter avec 22,05%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 18,52%. Saint-Georges-du-Bois se tournera d'ailleurs encore vers Elise Leboucher au second tour, finalement à la première place localement avec 55,02%, devant l'adversaire Rassemblement National à 44,98%.

20:05 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national à ce stade Lors du 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Saint-Georges-du-Bois ont plébiscité Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 34,86% des votes. Sylvie Casenave-Péré (Ensemble !) décrochait 31,76%. Elise Leboucher (Union de la gauche) glanait 26,88% des votants. C'est aussi Marie-Caroline Le Pen qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Saint-Georges-du-Bois : quelle évolution ? L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Comme noté dans la publication précédente, la participation au premier round des législatives à Saint-Georges-du-Bois a été de 76,27%, plus importante que celle des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, parmi les 1 752 personnes en âge de voter à Saint-Georges-du-Bois, 57,13% étaient allées voter. Le taux de participation était de 54,74% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - À Saint-Georges-du-Bois, la participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives ? Ce dimanche, lors des législatives à Saint-Georges-du-Bois, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Georges-du-Bois était de 76,27%. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 78,0% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 79,34% au second tour, c'est-à-dire 1 429 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,33% au premier tour. Au second tour, 47,8% des électeurs se sont déplacés.

17:29 - Saint-Georges-du-Bois : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Saint-Georges-du-Bois, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 5,9% et une densité de population de 287 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (91,85%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 917 votants. Le nombre de familles monoparentales (6,79%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,07%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Georges-du-Bois mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,3% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.