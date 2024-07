Résultat des législatives 2024 à Étival-lès-le-Mans (72700) – 2e tour [PUBLIE]

La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'ensemble a obtenu plus de 28% des votes à l'échelle nationale contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Étival-lès-le-Mans, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 25,66% des votes dans la commune. Un score qui a vivement progressé en comparaison des 15,26% de la Nupes au premier tour en 2022.

Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 22 points à Étival-lès-le-Mans entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il n'est pas impossible que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

À Étival-lès-le-Mans, l'un des facteurs clés des législatives 2024 est immanquablement le niveau de participation. Le taux de votants à Étival-lès-le-Mans pour le premier tour des législatives 2024 était de 70,39%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 711 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 77,8% étaient allés voter. La participation était de 77,26% au premier tour, soit 1 322 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,34% au premier tour et 46,48% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Étival-lès-le-Mans ? La détermination des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national serait par exemple en mesure de ramener les citoyens d'Étival-lès-le-Mans dans les isoloirs.

17:29 - Le poids démographique et économique d'Étival-lès-le-Mans aux législatives

Quel impact aura la population d'Étival-lès-le-Mans sur les résultats des élections législatives ? Dans la localité, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,91% de plus de 75 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (94,51%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 933 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,56%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,35%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Étival-lès-le-Mans mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,44% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.