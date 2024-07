Résultat des législatives 2024 à Guécélard (72230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - À Guécélard, qui va faire main basse les électeurs du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024 a fait une percée lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle de l'Hexagone, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour aujourd'hui. Le matelas semble important : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Guécélard, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,5% des votes dans la localité. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 19,94% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 20 points à Guécélard L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Guécélard entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat à Guécélard pour le RN au second tour ? Le nombre de bulletins de la formation menée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi la clé du scrutin à l'échelle locale pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale. Le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Guécélard, comme en 2022 ? Le RN parvenait également en première position à Guécélard lors des législatives à l'époque. Dans la commune, c'est Raymond de Malherbe qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 25,72%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 55,28%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,72%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Guécélard Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a réuni 45,39% des voix à Guécélard le 30 juin dernier, au soir du premier tour de la législative. En seconde position, Sylvie Casenave-Péré (Ensemble !) captait 25,86%. Ensuite, Elise Leboucher (Nouveau Front populaire) ramassait 21,5% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Marie-Caroline Le Pen accumulant cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Guécélard ? Au fil des dernières élections, les 3 213 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Guécélard, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 67,11%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 50,5% des personnes en capacité de voter à Guécélard avaient en effet participé à l'élection, à comparer avec une participation de 52,54% en 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Guécélard, l'abstention peut-elle monter au 2e tour des législatives ? À Guécélard, l'un des critères clés des élections législatives est à n'en pas douter le taux d'abstention. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Guécélard s'élevait à 67,11%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,43% au premier tour. Au second tour, 44,82% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 79,36% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 78,18% au premier tour, soit 1 921 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Guécélard.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Guécélard Dans la commune de Guécélard, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Dans la commune, 20,71% des résidents sont des enfants, et 7,51% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (93,79%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 092 votants. Le nombre de familles monoparentales (6,98%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,27%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Guécélard mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,99% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.