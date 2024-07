Résultat des législatives 2024 à Roëzé-sur-Sarthe (72210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - Sur qui vont converger les supporters du Front populaire à Roëzé-sur-Sarthe ? Avec 28,06% des suffrages au niveau national dans les résultats du 1er round des élections dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN ce soir. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,01% des bulletins à Roëzé-sur-Sarthe. Une performance à comparer néanmoins avec les 20,6% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 20 points à Roëzé-sur-Sarthe Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des voix aux législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 20 points ici entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse vainqueur à Roëzé-sur-Sarthe ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN gagnant aux législatives il y a deux ans à Roëzé-sur-Sarthe Le résultat de la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette législative à l'échelle locale, comme au niveau national. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Roëzé-sur-Sarthe, comme en 2022 ? Le Rassemblement national se hissait déjà en première position à Roëzé-sur-Sarthe lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, c'est Raymond de Malherbe qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 21,95%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 51,18%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,82%.

20:05 - Quel score à Roëzé-sur-Sarthe pour le RN aux élections législatives ? Le 30 juin, les citoyens de Roëzé-sur-Sarthe ont placé en tête Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 41,17% des votes. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Sylvie Casenave-Péré (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Elise Leboucher (Front populaire) avec respectivement 27,85% et 22,01% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Marie-Caroline Le Pen glanant cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Scrutins à Roëzé-sur-Sarthe : quels enseignements tirer des taux d'abstention ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? À Roëzé-sur-Sarthe, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a atteint 69,09%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, parmi les 2 190 inscrits sur les listes électorales à Roëzé-sur-Sarthe, 49,41% s'étaient en effet rendus aux urnes, contre une participation de 49,1% lors des élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Roëzé-sur-Sarthe, la participation peut-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives ? L'un des facteurs principaux de ces législatives est indiscutablement le niveau de participation. Dans la commune, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 69,09%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 76,09% des électeurs dans la commune avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 79,01% au deuxième tour, ce qui représentait 1 709 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 42,84% au premier tour et 42,65% au second tour. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Roëzé-sur-Sarthe ?

17:29 - Élections législatives à Roëzé-sur-Sarthe : un éclairage démographique Dans la ville de Roëzé-sur-Sarthe, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 7,8% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec 46,78% de population active et une densité de population de 99 habitants/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (12,76%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 921 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,99%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Roëzé-sur-Sarthe mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,27% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.