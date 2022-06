Résultat de la législative à Boisseuil : en direct

En direct

19:21 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Boisseuil ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Boisseuil comme dans toute la France. Cet électorat représentait 16,51% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,05% et 3,38% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 23,94% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Boisseuil.

16:30 - À Boisseuil, des sondages aussi pertinents qu'en France ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Boisseuil ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Boisseuil, Emmanuel Macron avait terminé en première position de la dernière élection avec 32,38% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 21,53%, puis, avec 16,51%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,45%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Quel impact aura la participation sur les résultats des élections législatives à Boisseuil ? À Boisseuil, le taux d'abstention sera à n'en pas douter un critère décisif des élections législatives. La crainte d'une reprise du covid pourrait entre autres détourner l'attention des électeurs de Boisseuil (87220) de leur devoir civique. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 82,32% des électeurs habilités dans la commune avaient participé au vote. La participation était de 85,27% au premier tour, soit 2 136 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives à Boisseuil ? Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 50,19% des inscrits sur les listes électorales de Boisseuil avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 40,14% pour le tour deux.