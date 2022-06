Résultat de la législative à Bosmie-l'Aiguille : 2e tour en direct

17:24 - Vers un succès pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Bosmie-l'Aiguille ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra néanmoins prendre en compte les particularités locales, comme à Bosmie-l'Aiguille. Le 12 juin dernier lors du 1er tour, les habitants de Bosmie-l'Aiguille ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 38,22% des bulletins de vote. Elle a précédé les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui récupèrent dans l'ordre 19,86% et 16,78% des suffrages.