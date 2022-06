19:27 - Quel candidat vont adopter les supporters de gauche à Bosmie-l'Aiguille ?

Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Bosmie-l'Aiguille comme dans toute la France. Cet électorat représentait 21,05% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,08% et 3,14% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 29,27% à Bosmie-l'Aiguille pour ces légilsatives.