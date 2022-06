Résultat des législatives à Condat-sur-Vienne - Election 2022 (87920) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Condat-sur-Vienne

Le résultat des élections législatives 2022 à Condat-sur-Vienne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Le résultat de l' élection législative 2022 à Condat-sur-Vienne est maintenant connu. Le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les électeurs inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne habitant à Condat-sur-Vienne. Le niveau de la participation parmi les électeurs figurant dans les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription électorale s'établit à 54%. Stéphane Delautrette a ainsi raflé 36% des voix dans l'agglomération. Il ressort devant Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Shérazade Zaiter (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent respectivement 19% et 17% des votes. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Condat-sur-Vienne. Les citoyens de 79 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Condat-sur-Vienne Stéphane Delautrette Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,58% 36,21% Sabrina Minguet Rassemblement National 19,83% 19,45% Shérazade Zaiter Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,40% 17,48% Jean-Luc Bonnet Divers centre 11,77% 10,11% Jean Marie Bost Les Républicains 7,67% 7,01% Gisèle Carre Reconquête ! 3,72% 3,23% Daniel Gendarme Divers gauche 3,00% 3,86% Claudine Roussie Divers extrême gauche 1,86% 1,53% Cyril Cogneras Régionaliste 1,17% 1,12% Participation au scrutin Circonscription Condat-sur-Vienne Taux de participation 54,80% 54,47% Taux d'abstention 45,20% 45,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42% 2,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 2,27% Nombre de votants 53 796 2 333

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Condat-sur-Vienne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:03 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Condat-sur-Vienne ? Dans les 5 bureaux de vote de Condat-sur-Vienne, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait atteint 20,02% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,59% et 3,24% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 26,85% à Condat-sur-Vienne pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Condat-sur-Vienne ? Les indications nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Condat-sur-Vienne. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité a vu son résultat chuter très près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Condat-sur-Vienne cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 29,22% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 21,45%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,02% et Éric Zemmour à 5,95%. 14:30 - À Condat-sur-Vienne, le chiffre clé de ces élections législatives 2022 reste la participation L'une des clés de ces législatives sera indiscutablement l'abstention à Condat-sur-Vienne. Le conflit armé ukrainien est notamment capable de dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Condat-sur-Vienne. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,89% dans l'agglomération. La participation était de 82,81% au premier tour, soit 3 536 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Condat-sur-Vienne en 2017 ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des élections antérieures. En 2017, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 57,57% au premier tour des électeurs de Condat-sur-Vienne. Le taux de participation était de 50,18% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Condat-sur-Vienne Le scrutin est lancé depuis les premières heures du matin à Condat-sur-Vienne et il y a encore du temps pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Condat-sur-Vienne : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 29,22% des voix au premier tour à Condat-sur-Vienne. L'actuel président avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,45% et 20,02% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Condat-sur-Vienne grâce à 61,56% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 38,44% des suffrages. Les administrés de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Condat-sur-Vienne (Haute-Vienne) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains.