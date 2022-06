Résultat de la législative à Guécélard : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Guécélard dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:29

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Guécélard sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Guécélard. En direct 17:29 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Guécélard ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Guécélard. Avec 25,72% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Guécélard dimanche 12 juin pour le premier tour des législatives. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à respectivement 21,81% et 19,94% des voix. 13:30 - Les chiffres de la participation au 2e tour des législatives 2022, un élément essentiel à Guécélard ? Au cours des dernières années, les 3115 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2457 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,64% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,82% au premier tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 44,43% des inscrits sur les listes électorales de Guécélard s'étaient rendus aux urnes. 10:30 - Suite et fin des élections à Guécélard ! Bienvenue dans ce live où vous pourrez suivre cette seconde manche des législatives 2022 à Guécélard, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Sont alignés les postulants qualifiés dimanche dernier et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 2e tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Guécélard - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Guécélard aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Elise Leboucher Nouvelle union populaire écologique et sociale Raymond de Malherbe Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Guécélard - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Guécélard

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Guécélard Elise Leboucher (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,87% 19,94% Raymond de Malherbe (Ballotage) Rassemblement National 21,30% 25,72% Joachim Le Floch-Imad Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,09% 21,81% Sylvie Tolmont Divers gauche 15,47% 12,86% Emmanuel Franco Les Républicains 11,83% 10,90% Didier Barbet Divers 3,42% 2,80% Sébastien Buard Reconquête ! 3,32% 1,86% Stéphane Boulay Droite souverainiste 1,36% 1,12% David Dalibert Ecologistes 1,19% 1,49% Thierry Nouchy Divers extrême gauche 1,14% 1,49% Participation au scrutin Circonscription Guécélard Taux de participation 45,71% 44,43% Taux d'abstention 54,29% 55,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02% 1,37% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,37% Nombre de votants 36 979 1 092

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Guécélard. À Guécélard, les 2458 habitants rattachés à la 4ème circonscription de la Sarthe ont penché pour la candidature Rassemblement National. Raymond de Malherbe a réuni 26% des votes au sein de la ville. Il coiffe au poteau Joachim Le Floch-Imad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Elise Leboucher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 22% et 20% des voix. L'abstention parmi les électeurs figurant sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription s'établit à 56%. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 71 autres communes contribuent en effet au résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de la Sarthe.

Législatives 2022 à Guécélard : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Guécélard (72230) seront invités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 33% des voix au premier tour à Guécélard, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 29% et 14% des votes. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 52% des voix face à Marine Le Pen (48%). Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?