Résultat des législatives à Loué - Election 2022 (72540) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Loué. Raymond de Malherbe a accumulé 25% des votes au niveau de la localité. Joachim Le Floch-Imad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sylvie Tolmont (Divers gauche) recueillent dans l'ordre 18% et 17% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Loué. Les citoyens de 71 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de la Sarthe.

Les électeurs de Loué ( Sarthe ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des députés qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 33% des voix au premier tour à Loué. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 13% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 52% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48% des suffrages.