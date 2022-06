Résultat des législatives à Mézeray - Election 2022 (72270) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Mézeray. À Mézeray, les 1381 citoyens inscrits dans la 4ème circonscription de la Sarthe ont désigné le candidat Rassemblement National. Reste encore à déterminer si les électeurs des 71 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Mézeray. L'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Sarthe s'établit à 58%. Au niveau de la localité, Raymond de Malherbe a recueilli 29% des suffrages. Elise Leboucher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Joachim Le Floch-Imad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à 22% et 13% des suffrages.

Quel prétendant à l'hémicycle les 1 925 habitants de Mézeray fixeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 37.08% des suffrages au premier tour à Mézeray, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 19.67% et 17.22% des voix. Le choix des administrés de Mézeray était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (58.79% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 41.21% des voix. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?