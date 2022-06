Résultat de la législative à Nexon : 2e tour en direct

En direct

18:11 - La coalition LFI-PS-EELV pèse lourd à Nexon Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Nexon, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant ce deuxième épisode des législatives. Cet électorat a donc son importance ce 19 juin. Ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 19,77%, 3,79%, 3,65% et 3,24% en avril. Ce sont donc 30,45% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Nexon.

15:30 - À Nexon, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première place La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a réuni 43,25% des votes lors du premier tour des élections législatives le 12 juin dernier. En 2e position, la candidature Rassemblement National récupère 18,56% des voix. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 12,44% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - La participation va-t-elle encore descendre au 2e tour des législatives à Nexon ? L'étude des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1822 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,09% étaient restées chez elles, contre une abstention de 17,07% au premier tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 59,64% des électeurs à Nexon avaient pris part au scrutin.