Résultat des législatives à Nexon - Election 2022 (87800) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les législatives, 1 828 électeurs de Nexon avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 60,12%). La participation était de 53,01% au tour deux.

Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Nexon dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Or le président avait obtenu 25,55% des voix à Nexon, à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN cumulait 23,28% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,77% (contre 22%).

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 19,77% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Nexon le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,79% et 3,65% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 27,21% pour la Nupes pour ces législatives à Nexon.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Nexon seront invités à contribuer aux élections législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il faire confiance à cette localité pour avoir une majorité à l'Assemblée ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 26% des votes au premier tour à Nexon. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 20% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Nexon grâce à 56% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 44% des voix.