Résultat de la législative à Oradour-sur-Glane : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Oradour-sur-Glane dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Oradour-sur-Glane sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Oradour-sur-Glane. En direct 18:12 - La coalition de Jean-Luc Mélenchon a culminé en première position la semaine passée à Oradour-sur-Glane Un total de 27,78% des suffrages pouvait être estimé pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés avant ces législatives à Oradour-sur-Glane. Soit la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 32,51% des suffrages dans la ville il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même offert la première position à la Nupes. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première position lors du 1er tour D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a engrangé 32,51% des votes dimanche 12 juin 2022 au soir du premier round des élections législatives. En deuxième position, la candidature Rassemblement National glane 18,24% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 18,04% des suffrages. 13:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 à Oradour-sur-Glane demeure la participation Comment ont voté généralement les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, 18,62% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,9% au premier tour. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 52,57% des électeurs inscrits à Oradour-sur-Glane avaient pris part au scrutin. 10:30 - Le député d'Oradour-sur-Glane sera connu ce dimanche à la fin des élections législatives 2022 Seuls les postulants qualifiés la semaine passée se présentent dans l'unique circonscription d'Oradour-sur-Glane ce dimanche 19 juin, pour le second round des législatives 2022. Un niveau de candidats réduit. Et les 2000 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et choisir leur député pour ce second épisode.

Résultats des législatives 2022 à Oradour-sur-Glane - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Oradour-sur-Glane aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Tête de liste Liste Stéphane Delautrette Nouvelle union populaire écologique et sociale Sabrina Minguet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Oradour-sur-Glane - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Oradour-sur-Glane

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Oradour-sur-Glane Stéphane Delautrette (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,58% 32,51% Sabrina Minguet (Ballotage) Rassemblement National 19,83% 18,24% Shérazade Zaiter Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,40% 18,04% Jean-Luc Bonnet Divers centre 11,77% 14,67% Jean Marie Bost Les Républicains 7,67% 7,14% Gisèle Carre Reconquête ! 3,72% 2,78% Daniel Gendarme Divers gauche 3,00% 3,27% Claudine Roussie Divers extrême gauche 1,86% 1,68% Cyril Cogneras Régionaliste 1,17% 1,68% Participation au scrutin Circonscription Oradour-sur-Glane Taux de participation 54,80% 52,57% Taux d'abstention 45,20% 47,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,43% 2,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 2,27% Nombre de votants 53 796 1 055

Le résultat de la législative 2022 à Oradour-sur-Glane a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Au soir du premier round des élections législatives 2022, les 2007 habitants d'Oradour-sur-Glane inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne se sont prononcés pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention s'établit à 47% des électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (952 non-votants). A l'échelle de la ville, Stéphane Delautrette a enregistré 33% des voix. Il arrive devant Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Shérazade Zaiter (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent respectivement 18% et 18% des votes. Les électeurs des 79 autres communes appartenant à la 2ème circonscription de la Haute-Vienne voteront-ils comme ceux d'Oradour-sur-Glane ?

Législatives 2022 à Oradour-sur-Glane : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Oradour-sur-Glane (87) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour obtenir la majorité de l'Assemblée nationale ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31% des voix au premier tour à Oradour-sur-Glane. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 18% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Oradour-sur-Glane avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 57% des suffrages, laissant ainsi à Marine Le Pen 43% des suffrages.