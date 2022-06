Résultat des législatives à Oradour-sur-Glane - Election 2022 (87520) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Résultat des législatives 2022 à Oradour-sur-Glane

Le résultat des élections législatives 2022 à Oradour-sur-Glane est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Haute-Vienne

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Oradour-sur-Glane a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 2007 citoyens d'Oradour-sur-Glane votant dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne ont jeté leur dévolu sur le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne : 79 autres communes participent effectivement au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne s'élève à 47%, ce qui représente 952 non-votants. Stéphane Delautrette a enregistré 33% des voix. Il arrive devant Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Shérazade Zaiter (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent respectivement 18% et 18% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Oradour-sur-Glane Stéphane Delautrette Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,58% 32,51% Sabrina Minguet Rassemblement National 19,83% 18,24% Shérazade Zaiter Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,40% 18,04% Jean-Luc Bonnet Divers centre 11,77% 14,67% Jean Marie Bost Les Républicains 7,67% 7,14% Gisèle Carre Reconquête ! 3,72% 2,78% Daniel Gendarme Divers gauche 3,00% 3,27% Claudine Roussie Divers extrême gauche 1,86% 1,68% Cyril Cogneras Régionaliste 1,17% 1,68% Participation au scrutin Circonscription Oradour-sur-Glane Taux de participation 54,80% 52,57% Taux d'abstention 45,20% 47,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42% 2,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 2,27% Nombre de votants 53 796 1 055

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Oradour-sur-Glane sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:30 - Que vont décider les électeurs de gauche à Oradour-sur-Glane ? Dans les 2 bureaux de vote d'Oradour-sur-Glane, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait atteint 18,1% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,02% et 2,26% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total estimé à 23,38% pour le bloc LFI-PS-EELV. 16:30 - À Oradour-sur-Glane, des sondages aussi justes ? L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indications des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Oradour-sur-Glane dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or à Oradour-sur-Glane, Emmanuel Macron figurait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 31,49% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 24,89%. On trouvait plus loin, avec 18,1%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,28%, Jean Lassalle. Au niveau national, c'est un score de un peu moins de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%. 14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Oradour-sur-Glane ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Oradour-sur-Glane, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions en matière énergétique et économique sont par exemple susceptibles d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants d'Oradour-sur-Glane (87520). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 000 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 81,38% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 82,1% au premier tour, ce qui représentait 1 642 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Le score de la participation aux élections législatives, un élément déterminant à Oradour-sur-Glane ? Au cours des dernières années, les 2 488 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des législatives, sur les 1 897 personnes en âge de voter à Oradour-sur-Glane, 60,46% s'étaient rendues aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 54,35% au deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Oradour-sur-Glane Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons vivre ce premier volet des législatives 2022 à Oradour-sur-Glane, jusqu'à la communication des résultats. Sont alignés 9 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Oradour-sur-Glane : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Oradour-sur-Glane (87) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour obtenir la majorité de l'Assemblée nationale ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31% des voix au premier tour à Oradour-sur-Glane. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 18% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Oradour-sur-Glane avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 57% des suffrages, laissant ainsi à Marine Le Pen 43% des suffrages.