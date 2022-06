Résultat de la législative à Précigné : 2e tour en direct

En direct

18:16 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a sept jours dans la ville ? Dans les 2 bureaux de vote de Précigné, les voix qui avaient choisi le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche le 12 juin pour la législative seront sans doute décisives ce dimanche pour le 2e round du scrutin. Le candidat de gauche avait cumulé 10,7% des suffrages dimanche dernier. Mais ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 10,15%, 3,38%, 1,26% et 1,33% il y a deux mois. La coalition de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 16,12% à Précigné pour ces élections légilsatives.

15:30 - À Précigné, la candidature Rassemblement National en tête D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone ont toutefois tendance à cacher des réalités locales complexes, comme par exemple à Précigné. Dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er tour de l'élection législative, les habitants de Précigné ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 31,28% des bulletins de vote. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Divers gauche obtiennent 23,02% et 12,79% des voix.

13:30 - L'abstention peut-elle encore monter au 2e tour des législatives à Précigné ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second round et 44,6% en 2012, toujours au deuxième tour. L'analyse des résultats des précédents scrutins permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 65,25% des inscrits sur les listes électorales de Précigné au premier tour. Le taux d'abstention était de 59,09% au dernier round.