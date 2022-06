19:35 - Quel score pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Précigné ?

Dans les 2 bureaux de vote de Précigné, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait cumulé 10,15% des suffrages en avril dernier. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,38% et 1,26% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 4,64% du côté des électeurs de gauche (sans compter le vote Mélenchon).