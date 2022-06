Résultat de la législative à Rochechouart : en direct

12/06/22 11:09

Comme partout en France, les 3 819 votants de Rochechouart (87600) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 27,0% des voix au premier tour à Rochechouart, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 26,0% et 17,2% des suffrages. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en réunissant 53,7% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 46,3% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois.