En direct

19:41 - Quel résultat pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Roézé-sur-Sarthe ? Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France comme à Roézé-sur-Sarthe, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le candidat avait atteint 16,14% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,73% et 1,58% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total théorique de 22,45% pour la coalition de gauche.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Roézé-sur-Sarthe ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Roézé-sur-Sarthe dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Lors de la dernière élection, à Roézé-sur-Sarthe, Marine Le Pen figurait en tête au 1er tour de la présidentielle avec 29,32% des voix, devant Emmanuel Macron à 29,26%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 16,14% et Éric Zemmour à 5,61%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Roézé-sur-Sarthe ? Le niveau de participation sera sans aucun doute l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif à Roézé-sur-Sarthe. L'inflation qui grève les finances des foyers français serait notamment susceptible de détourner l'attention des électeurs de Roézé-sur-Sarthe (72210) de leur devoir civique. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 20,99% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 23,91% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Roézé-sur-Sarthe ? Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq années plus tôt, au moment des législatives, le taux d'abstention avait représenté 62,66% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Roézé-sur-Sarthe. L'abstention était de 55,86% au deuxième tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012.