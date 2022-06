En direct

19:48 - Quel résultat aux législatives de Rouillon pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 16,54% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Rouillon en avril. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,96% et 1,69% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 9,65% du côté de la gauche (et donc 26,19% en comptant le vote Mélenchon).

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Rouillon ? Avec 38,97% des votes, au premier round à Rouillon, Emmanuel Macron avait atteint la première position lors du dernier scrutin présidentiel. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 16,54%, surclassant Marine Le Pen à 15,1% et Yannick Jadot à 7,96%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines chambouleront certainement la donne lors des législatives dans la commune ce dimanche. Et pour rappel, la majorité a vu son résultat chuter très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - À Rouillon, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? La participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives à Rouillon. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,14% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 19,13% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur l'économie mondiale seraient par exemple en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Rouillon (72700).

11:30 - À Rouillon, le score de la participation lors des législatives 2022 sera un élément clé Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 2 598 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les législatives, 50,0% des personnes aptes à voter à Rouillon avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 42,62% pour le second round.