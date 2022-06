Résultat de la législative à Sablé-sur-Sarthe : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sablé-sur-Sarthe sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Sablé-sur-Sarthe ? Emmanuel Macron avait glané la meilleure place lors de la dernière élection à Sablé-sur-Sarthe avec 31,05% des votes, au premier tour. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 24,2%, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,04% et Valérie Pécresse à 6,59%. Les dynamiques nationales des dernières semaines infléchiront probablement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. 14:30 - À Sablé-sur-Sarthe, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives reste l'abstention À Sablé-sur-Sarthe, la participation sera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2022. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle seraient notamment capables de faire avant tout gagner le pourcentage d'abstention à Sablé-sur-Sarthe. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 792 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 66,0% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 65,48% au premier tour, ce qui représentait 5 102 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Sablé-sur-Sarthe quel était le pourcentage de l'abstention à Sablé-sur-Sarthe en 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, 40,78% des électeurs de Sablé-sur-Sarthe s'étaient rendus aux urnes au premier tour, contre une participation de 35,45% au second round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Sablé-sur-Sarthe Les résultats des élections législatives 2022 à Sablé-sur-Sarthe seront vraisemblablement donnés pas longtemps après la fermeture des 11 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on saura rapidement qui des 10 candidats aura son billet pour le 2ème tour.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sablé-sur-Sarthe comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste David Dalibert Ecologistes Joachim Le Floch-Imad Ensemble ! (Majorité présidentielle) Emmanuel Franco Les Républicains Didier Barbet Divers Sylvie Tolmont Divers gauche Elise Leboucher Nouvelle union populaire écologique et sociale Thierry Nouchy Divers extrême gauche Stéphane Boulay Droite souverainiste Raymond de Malherbe Rassemblement National Sébastien Buard Reconquête !

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31,1% des voix au premier tour à Sablé-sur-Sarthe, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 24,2% et 19,0% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Sablé-sur-Sarthe avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 59,7% des suffrages, laissant ainsi 40,3% des votes à Marine Le Pen. Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les citoyens de Sablé-sur-Sarthe (72) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ?