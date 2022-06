Résultat des législatives à Saint-Georges-du-Bois - Election 2022 (72700) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Saint-Georges-du-Bois. Au soir du 1er tour des élections législatives 2022, les 1822 habitants de Saint-Georges-du-Bois enregistrés dans la 4ème circonscription de la Sarthe se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Elise Leboucher a recueilli 22% des suffrages dans la localité. Elle arrive devant Joachim Le Floch-Imad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Raymond de Malherbe (Rassemblement National) qui décrochent 20% et 19% des voix. Reste à savoir si les électeurs des 71 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Saint-Georges-du-Bois. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription de la Sarthe s'établit à 50% (917 votants).