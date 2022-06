Résultat des législatives à Spay - Election 2022 (72700) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Spay

Le résultat des élections législatives 2022 à Spay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Sarthe

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Spay. À Spay, les 2366 habitants inscrits dans la 4ème circonscription de la Sarthe se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Le niveau de l'abstention représente 51% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (1 167 votants). Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Spay. Les habitants de 71 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Sarthe. Raymond de Malherbe a recueilli 24% des votes. Il est suivi par Elise Leboucher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Joachim Le Floch-Imad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent 21% et 19% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Spay Elise Leboucher Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,87% 21,30% Raymond de Malherbe Rassemblement National 21,30% 23,58% Joachim Le Floch-Imad Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,09% 19,11% Sylvie Tolmont Divers gauche 15,47% 12,01% Emmanuel Franco Les Républicains 11,83% 15,60% Didier Barbet Divers 3,42% 2,80% Sébastien Buard Reconquête ! 3,32% 2,89% Stéphane Boulay Droite souverainiste 1,36% 1,05% David Dalibert Ecologistes 1,19% 0,53% Thierry Nouchy Divers extrême gauche 1,14% 1,14% Participation au scrutin Circonscription Spay Taux de participation 45,71% 49,32% Taux d'abstention 54,29% 50,68% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02% 1,71% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,51% Nombre de votants 36 979 1 167

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Spay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:37 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de gauche à Spay ? Dans les 3 bureaux de vote de Spay, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 16,62% des suffrages il y a deux mois. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,45% et 2% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 24,07% à Spay pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Spay ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Spay, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 28,76% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 28,12%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,62% et Yannick Jadot à 5,45%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche un peu moins de 28% des votants au niveau national, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront peut-être transformer la donne lors des législatives à Spay ce dimanche. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives à Spay À Spay, le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur fort de ce scrutin législatif. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 358 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,98% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 81,0% au premier tour, ce qui représentait 1 910 personnes. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient dépouiller les urnes de leurs citoyens à Spay. 11:30 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives, un élément décisif à Spay ? Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Au fil des dernières années, les 2 933 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les législatives de 2017, le taux d'abstention s'était hissé à 58,94% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Spay, contre une abstention de 50,11% pour le second tour. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Spay Pour ces nouvelles élections à Spay, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 - Mairie à Bureau 3 Ecole Elementaire) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2358 électeurs à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 10 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à Spay : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Spay seront incités à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28,76% des suffrages au premier tour à Spay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 28,12% et 16,62% des votes. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour avec 55,34% des votes face à Marine Le Pen (44,66%).