Résultat des législatives à Villeblevin - Election 2022 (89340)

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Villeblevin

Le résultat des élections législatives 2022 à Villeblevin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Yonne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Villeblevin est désormais publié. À Villeblevin, les 1318 habitants inscrits dans la 3ème circonscription de l'Yonne se sont prononcés pour le représentant Rassemblement National. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de l'Yonne atteint 54% (612 votants). Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 115 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Villeblevin. Julien Odoul a ainsi amassé 41% des voix. Il ressort devant Manon Dené (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Michèle Crouzet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent 22% et 17% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villeblevin Julien Odoul Rassemblement National 35,17% 40,87% Michèle Crouzet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,52% 16,92% Manon Dené Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,18% 21,78% Gilles Pirman Les Républicains 10,83% 6,20% Laurence Louis-Stokober Reconquête ! 3,45% 2,18% Florence Henry Ecologistes 2,50% 3,35% Véronique Frantz Divers centre 2,39% 2,51% Aline Wang Droite souverainiste 1,42% 3,02% Agnès Vignier Ecologistes 1,28% 0,84% Mehdi Khan Divers gauche 0,99% 0,67% Simonne Pallant Divers extrême gauche 0,64% 1,34% Annie Kermin Divers extrême gauche 0,62% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Villeblevin Taux de participation 48,11% 46,43% Taux d'abstention 51,89% 53,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 2,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,33% Nombre de votants 43 162 612

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villeblevin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:46 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Villeblevin ? Dans les 2 bureaux de vote de Villeblevin, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait enregistré 18,16% des suffrages en avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,44% et 1,57% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,01% du côté des électeurs de gauche, en plus des suffrages de Mélenchon. 16:30 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Villeblevin ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Villeblevin, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place avec 37,27% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,16%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron à 17,75% et Éric Zemmour à 5,85%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront peut-être bouleverser ce tableau à Villeblevin. Pour rappel la majorité présidentielle est tombée à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - À Villeblevin, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste la participation À Villeblevin, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera immanquablement la participation. Les études rapportent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 72,02% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 75,23% au premier tour, ce qui représentait 984 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Villeblevin ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette commune lors des dernières élections ? En 2017, lors des législatives, 1 252 personnes en capacité de participer à une élection à Villeblevin s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 47,52%). Le taux de participation était de 47,6% pour le round deux. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Villeblevin Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Villeblevin et il reste encore du temps pour se lancer puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Villeblevin : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 37% des suffrages au premier tour à Villeblevin, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et le chef de l'Etat de nouveau en exercice avaient obtenu 18% et 18% des votes. Le choix des habitants de Villeblevin était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (64% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 36% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Les citoyens de Villeblevin (89340) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ?