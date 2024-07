Résultat des législatives 2024 à la Muraz (74560) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À la Muraz, quels reports de voix à gauche au second tour des législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de rassembler une portion importante des votants en France. Le 30 juin, l'ensemble a obtenu plus de 28% des voix à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 29,28% des votes à la Muraz. Une percée à affiner néanmoins avec les 30,99% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 45,21% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné d'électeurs à la Muraz ces 2 dernières années A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera très instructif. Alors qu'on a observé environ 15 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, La Muraz semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à la Muraz ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé localement pour ce second tour des élections de l'Assemblée nationale 2024. Défait en 2022 dans la commune, le RN a cette fois des chances de remporter ce scrutin localement. Avec 16,61% à la Muraz, le RN avait été en revanche devancé par les 30,99% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives il y a deux ans. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains avec 54,79% contre 45,21% pour les perdants. Mais c'est Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 54,79%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,21%.

20:05 - Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 39,18% à la Muraz aux législatives Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a rassemblé 39,18% des votes à la Muraz dimanche 30 juin 2024, lors du premier round des élections législatives. Gérard Vez (Front populaire) glanait 29,28%. De son côté, Christelle Petex (Divers droite) obtenait 26,8% des électeurs. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à la Muraz ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Les données montrent un taux d'abstention de 30,04% au 1er round des législatives 2024 à la Muraz, inférieur à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 40,95% des personnes aptes à voter à la Muraz avaient en effet déserté les urnes, contre une abstention de 48,04% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Le chiffre clé de ces législatives à la Muraz demeure la participation L'une des clés de ces élections législatives est indiscutablement la participation. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,04%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,52% au premier tour et 54,09% au second tour. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 21,68% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 19,34% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des Français pourrait potentiellement inciter les électeurs de la Muraz à ne pas rester chez eux.

17:29 - Analyse démographique des législatives à la Muraz Devant le bureau de vote de la Muraz, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 1 057 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 49 entreprises, La Muraz se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (22,22%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 18,31% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 33,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1762,36 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À la Muraz, les préoccupations locales se joignent aux défis français.