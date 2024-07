Résultat des législatives 2024 à Fillinges (74250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Fillinges ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont 28,06% des bulletins qu'a obtenus l'attelage au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Fillinges, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,67% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas progressé à Fillinges ces dernières années La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Fillinges semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont absorbé cette poussée…

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Fillinges ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette législative au niveau local, comme dans le reste de la France. A l'inverse de l'expérience de 2022, le RN a cette fois une chance de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Au moment de donner ou non des députés à la France à l'époque, le RN, était en revanche en échec au premier tour dans la ville de Fillinges, grattant 18,41% des votes sur place, contre 26,37% pour Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket Les Républicains (64,53% contre 35,47% pour Nupes). C'est en revanche Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 64,53%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,47%.

20:05 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national à ce stade Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a raflé 40,39% des voix à Fillinges dimanche 30 juin, pour le premier round de l'élection législative. Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Front populaire) suivaient en obtenant 35,19% et 21,67% des électeurs à l'échelle municipale. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Le défi de la participation scruté à la loupe à Fillinges Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Fillinges a atteint 29,92%, en dessous de celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 46,32% des personnes aptes à voter à Fillinges avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 48,52% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Fillinges À Fillinges, l'une des clés de ces élections législatives est incontestablement l'étendue de l'abstention. Les résidents de Fillinges ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 70,08%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,62% au premier tour et 46,24% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Fillinges ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 780 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,94% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 78,39% au deuxième tour, ce qui représentait 2 180 personnes. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Fillinges ?

17:29 - Le poids démographique et économique de Fillinges aux législatives Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Fillinges, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 3 537 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 274 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 000 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (85,0%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 269 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 6,74%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 53 478 € par an. En somme, à Fillinges, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.