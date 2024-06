Résultat des législatives au Bailleul : l'élection 2024 en direct

08:58 - Elections au Bailleul : les horaires du bureau de vote

Le premier tour des législatives est organisé ce dimanche au Bailleul. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 représentants de l'Assemblée législative élus pour cinq ans. En 2022, les précédentes élections législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président sortant, Emmanuel Macron, a été élu pour un deuxième mandat. Cette élection est l'occasion pour les candidats du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de se distinguer auprès des votants de la commune. Sachez également que l'unique bureau de vote de la ville du Bailleul fermera ses portes à 18 heures pour le dépouillement. Cette page affichera les résultats au Bailleul à partir de 20h.