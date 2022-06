Résultat de la législative à Bonne : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bonne sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bonne. En direct 17:28 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Bonne ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Bonne. Avec 27,99% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Bonne lors du premier tour de l'élection législative le 12 juin dernier. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 24,2% des voix. A la troisième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 22,41% des voix. 13:30 - À Bonne, les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2ème tour seront un élément important Comment ont voté ordinairement les habitants de cette commune lors des précédentes élections ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2208 personnes en âge de voter dans la commune, 75,77% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,16% au premier tour, ce qui représentait 1770 personnes. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Le week-end dernier, 45,98% des inscrits sur les listes électorales de Bonne avaient participé au vote. 10:30 - La 2e manche des législatives a lieu à Bonne Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours s'opposent dans la seule circonscription de Bonne ce 19 juin 2022, pour le second tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidats réduit. Les 2208 habitants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 2 bureaux de vote et se prononcer pour cette seconde étape.

Résultats des législatives 2022 à Bonne - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bonne aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Virginie Duby-Muller Les Républicains Valérian Vervoort Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Bonne - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bonne

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bonne Virginie Duby-Muller (Ballotage) Les Républicains 31,24% 27,99% Valérian Vervoort (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,71% 22,41% Antoine Vielliard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,86% 24,20% Magalie Luho Rassemblement National 12,10% 12,55% Nicolas Bailly Reconquête ! 4,04% 3,09% Shan Bouvier Ecologistes 3,45% 4,48% Véronique Verbasco Droite souverainiste 1,83% 2,19% Lea Ferrandi Régionaliste 1,42% 1,39% Vanessa Dahmal Ecologistes 1,08% 0,30% Alexandre Cohard Divers 0,82% 0,60% Sophie Bédague Divers extrême gauche 0,54% 0,50% Murat Yildirim Divers 0,51% 0,10% Romain Giraud Divers extrême gauche 0,27% 0,20% Tongomo Djongandeke Divers 0,12% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bonne Taux de participation 41,92% 45,98% Taux d'abstention 58,08% 54,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28% 0,59% Nombre de votants 37 239 1 023

Le résultat de la législative 2022 à Bonne est tombé. C'est la représentante Les Républicains qui a obtenu le plus de votes de la part des 2225 électeurs de Bonne votant dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie. L'issue finale de la législative à l'échelle de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie découlera du comportement de vote des électeurs des 52 autres communes qui la composent. Virginie Duby-Muller a engrangé 28% des votes au sein de la commune. Antoine Vielliard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Valérian Vervoort (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent respectivement 24% et 22% des votes. La participation parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 46%.

Législatives 2022 à Bonne : les enjeux