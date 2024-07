Résultat des législatives 2024 à Nangy (74380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Nangy ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné comme plus proche du RN dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes glanés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 28,31% des voix à Nangy. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (25,66%).

20:58 - L'extrême droite n'a pas séduit plus d'électeurs à Nangy ces dernières années Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Nangy semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Nangy Le score en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi la clé du scrutin à l'échelle locale pour le second tour de ces élections des députés. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le RN a cette fois une possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Le RN ratait complètement la première marche en revanche dans la commune de Nangy à l'époque, lors des élections des députés, avec 15,79% au premier tour, contre 25,66% pour Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Nupes). Nangy choisira en revanche Christelle Petex-Levet (Les Républicains) au second tour, finalement à la première place localement avec 62,65%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,35%.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Nangy Selon les enquêtes des sondeurs communiquées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance RN-LR pourrait décrocher moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 35,99% des suffrages, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Nangy, le 30 juin dernier à l'occasion du premier tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Union de la gauche) avec 31,72% et 28,31% des votants. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Nangy lors des derniers scrutins Au cours des dernières élections, les 1 679 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Nangy a connu un taux d'abstention de 34,22%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, parmi les 1 119 inscrits sur les listes électorales à Nangy, 50,31% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 52,9% en 2019. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Nangy, la participation a atteint 65,78% lors du premier round des élections législatives 2024 L'une des clés de ces élections législatives est indéniablement la participation. Dans la localité, 34,22% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 21,56% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 26,97% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,26% au premier tour. Au second tour, 60,07% des électeurs ne se sont pas déplacés. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait de nature à ramener les citoyens de Nangy dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections législatives à Nangy : un éclairage démographique Comment les électeurs de Nangy peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 389 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,57%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,7%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 471 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,15% et d'une population étrangère de 7,98% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,85%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Nangy, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.