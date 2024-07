Résultat des législatives 2024 à Reignier-Ésery (74930) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:16 - Les orphelins du Front populaire font envie La Nupes ayant éclaté, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La question est de retour avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a réuni plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Reignier-Ésery, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 22,88% des votes dans la localité. Un score qui n'a pourtant pas vraiment bougé en comparaison des 22,86% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas séduit plus d'électeurs à Reignier-Ésery La montée du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Reignier-Ésery semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Confirmation à venir ?

20:29 - Christelle Petex-Levet (Les Républicains) en pôle position lors des dernières législatives à Reignier-Ésery Il s'agit désormais de découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. Le premier tour des législatives à l'époque à Reignier-Ésery offrait en revanche 28,68% pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains)des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 22,94% des voix. Sur la commune de Reignier-Ésery, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse lors du second tour, avec 65,57% contre 34,43% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Christelle Petex (Divers droite) en tête avec 37,75% à Reignier-Ésery aux législatives Christelle Petex (Divers droite) a amassé 37,75% des votes à Reignier-Ésery dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) et Gérard Vez (Front populaire) avec respectivement 36,09% et 22,88% des votants. Les habitants de Reignier-Ésery n'avaient pas opté pour la même sensibilité politique que ceux de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie, puisque Antoine Valentin y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 39,68% devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Reignier-Ésery au niveau de l'abstention ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette agglomération lors des scrutins électoraux antérieurs ? Comme expliqué dans la précédente publication, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives à Reignier-Ésery a atteint 33,43%, plus bas de 16 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 49,64% des personnes en capacité de voter à Reignier-Ésery avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 53,78% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - À Reignier-Ésery, la participation était de 66,57% lors du 1er tour des élections législatives À Reignier-Ésery, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif est indiscutablement le taux d'abstention. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Reignier-Ésery s'élevait à 66,57%, dimanche dernier. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 72,49% au second tour, ce qui représentait 4 163 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,61% au premier tour. Au deuxième tour, 43,7% des électeurs se sont déplacés. Les jeunes générations montrent la plupart du temps une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Reignier-Ésery ?

17:29 - Analyse socio-économique de Reignier-Ésery : perspectives électorales Quelle influence les électeurs de Reignier-Ésery exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec 51,61% de population active et une densité de population de 302 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,35% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le taux de familles possédant au moins une automobile (85,0%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 514 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,87% et d'une population étrangère de 8,53% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Reignier-Ésery mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,51% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.