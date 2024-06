Résultat des législatives à Villaines-sous-Malicorne : l'élection 2024 en direct

08:58 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Villaines-sous-Malicorne

Pour voter, les citoyens de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Villaines-sous-Malicorne. Les résultats des législatives à Villaines-sous-Malicorne sont diffusés les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, trois semaines après la performance du Rassemblement National aux européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. La dernière dissolution datant de 1997, au cours de la première présidence de Jacques Chirac, à quoi faut-il s'attendre cette année ? Cette élection est l'occasion idéale pour les candidats du RN de promouvoir leurs idées auprès des électeurs de la commune. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.