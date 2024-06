Résultat des législatives à Bergholtz : l'élection 2024 en direct

08:57 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Bergholtz

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Bergholtz sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. En ce dimanche, les 858 votants de Bergholtz se sont déjà déplacés pour un scrutin il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes. Lors des précédentes législatives, il y a deux ans, 89 sièges de députés avaient été remportés par le parti de Marine Le Pen à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Parmi les liste en présence dans la 2ème circonscription du Haut-Rhin, qui parviendra à mobiliser le plus grand nombre de voix à Bergholtz (68500) ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.