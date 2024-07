Résultat des législatives 2024 à Herrlisheim-près-Colmar (68420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Herrlisheim-près-Colmar, quel candidat vont désigner les électeurs de gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire ce dimanche ou basculer vers une autre candidature ? Le bloc a récolté plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 11,87% des suffrages à Herrlisheim-près-Colmar. Un score qui a stagné par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (11,49%).

20:58 - Le Rassemblement national a largement progressé à Herrlisheim-près-Colmar Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Herrlisheim-près-Colmar entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Un nouveau bond pourrait bien apparaitre ce 7 juillet au soir, dans nos tableaux de résultats.

20:29 - Un second tour positif pour le clan macroniste en 2022 Le verdict de l'élection législative 2022 est aussi un indice à décortiquer au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. Avec 29,99% à Herrlisheim-près-Colmar, le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle était également placé en tête par les votants de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune de Herrlisheim-près-Colmar, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au moment du second tour, avec 53,29% contre 46,71% pour l'adversaire Les Républicains.

20:05 - À Herrlisheim-près-Colmar, les résultats des législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? A en croire les projections des instituts établies juste avant le second tour, l'extrême droite serait susceptible de gagner moins de 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp de gauche devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc du centre préserveraient entre 95 et 125 députés. Il faut bien sûr tenir compte des particularismes locaux. Hubert Ott (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a enregistré 35,79% des voix à Herrlisheim-près-Colmar dimanche 30 juin, lors du premier tour de la législative. Nathalie Aubert (Rassemblement National) et Lilian Bourgeois (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 33,93% et 11,87% des électeurs à l'échelle de la métropole. La 2ème circonscription du Haut-Rhin n'a en revanche pas tout à fait voté comme la ville, puisque c'est Nathalie Aubert qui s'y imposait, avec 36,17% devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Participation à Herrlisheim-près-Colmar : un sursaut par rapport aux européennes Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des dernières consultations politiques ? À Herrlisheim-près-Colmar, le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 est monté à 72,87%, plus élevé que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 57,09% des inscrits sur les listes électorales de Herrlisheim-près-Colmar (68), contre un taux de participation de 52,58% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - L'enjeu majeur de ces législatives à Herrlisheim-près-Colmar reste la participation À Herrlisheim-près-Colmar, le niveau d'abstention constitue à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels des législatives 2024. Le taux d'abstention à Herrlisheim-près-Colmar au 1er tour des législatives 2024 était de 27,13%. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,08% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 19,06% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,63% au premier tour et 56,98% au second tour. L'inflation dans le pays, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine, pourraient en effet pousser les habitants de Herrlisheim-près-Colmar (68420) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Herrlisheim-près-Colmar : enjeux locaux et perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Herrlisheim-près-Colmar révèlent des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,97%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (83,66%) met en avant le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (12,03%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 769 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,75%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,36%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Herrlisheim-près-Colmar mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,62% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.