Résultat des législatives 2024 à Rouffach (68250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - Les orphelins du Front populaire scrutés La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'ensemble a obtenu 28,06% des suffrages au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 14,06% des suffrages à Rouffach. Une progression de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Rouffach La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 18 points à Rouffach entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Une marche de plus sera certainement effacée ce dimanche soir.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel il y a deux ans Ce score du premier tour est immanquablement à comparer avec l'élection en 2022. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Rouffach, déjà couverte par la 2ème circonscription du Haut-Rhin, avait aussi vu le binôme estampillé LREM l'emporter avec 40,39%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera derrière à 15,54%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LREM (61,34% contre 38,66% pour Les Républicains). Hubert Ott conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le 2e tour à Rouffach ? Grâce à 39,82% des votes, Hubert Ott (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris les devants à Rouffach, le 30 juin dernier au soir du 1er tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Nathalie Aubert (Rassemblement National) et Lilian Bourgeois (Union de la gauche) avec respectivement 33,29% et 14,06% des électeurs. C'est en revanche Nathalie Aubert qui devançait ses adversaires, concernant le vote de la 2ème circonscription du Haut-Rhin, avec cette fois 36,17% devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Rouffach ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des précédentes élections. En comparaison avec les élections européennes de cette année, la participation au premier round des législatives 2024 à Rouffach a augmenté, s'élevant à 70,03%. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 53,56% des personnes habilitées à voter à Rouffach s'étaient effectivement rendues aux urnes. La participation était de 51,29% lors du scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2024 à Rouffach Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Rouffach ? Dans la commune, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 70,03%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 77% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 78,07% au second tour, soit 2 357 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,89% au premier tour et 48,86% au second tour. La perte de confiance dans les partis traditionnels est notamment susceptible de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Rouffach (68250).

17:29 - Les défis socio-économiques de Rouffach et leurs implications électorales Dans la ville de Rouffach, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,79% sont des personnes âgées. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (78,45%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 603 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,87%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,94%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rouffach mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,13% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.