Résultat des législatives 2024 à Eguisheim (68420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins du Front populaire à Eguisheim ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des bulletins affichés au niveau national sont un premier indicateur. Ce premier pointage semble élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Eguisheim, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 15,33% des votes dans la commune. Une progression de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Eguisheim Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très observé au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN se sont élevés à plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà avancé de 16 points ici entre 2022 et 2024. Quoi qu'il se passe, une nouvelle page pourrait être tournée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Ensemble gagnant aux dernières législatives à Eguisheim Il s'agit dorénavant de savoir si la tendance au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou différente. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Eguisheim offrait en revanche 32,35% pour Jacques Cattin (Les Républicains)des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 32,21% des voix. Sur la commune d'Eguisheim, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au moment du second tour, avec 52,31% contre 47,69% pour l'adversaire Les Républicains.

20:05 - Les résultats avant le second tour, un indice pour les législatives 2024 à Eguisheim A en croire les toutes dernières projections communiquées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de décrocher pas loin de 250 sièges au terme des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Grâce à 42,76% des votes, Hubert Ott (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Eguisheim, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Nathalie Aubert (Rassemblement National) et Lilian Bourgeois (Front populaire) avec 24% et 15,33% des électeurs. Les électeurs de la commune n'avaient pas choisi la même couleur politique que ceux de la 2ème circonscription du Haut-Rhin. Nathalie Aubert s'y taillait la part du lion, avec cette fois 36,17% devant Hubert Ott avec 32,46% et Lilian Bourgeois avec 15,14%.

19:21 - Participation aux législatives à Eguisheim : un record par rapport au scrutin européen ? L'étude des précédents scrutins électoraux permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. À Eguisheim, le taux de participation lors du premier round des législatives 2024 a été de 76,69%, surpassant celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, sur les 1 402 personnes en âge de voter à Eguisheim, 63,69% s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 63,14% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Eguisheim, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives à Eguisheim ? Les résidents d'Eguisheim ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 76,69%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,13% au premier tour. Au second tour, 51,82% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 346 personnes en âge de voter dans la ville, 83,28% étaient allées voter, contre une participation de 81,65% au premier tour, c'est-à-dire 1 099 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient impacter les décisions que prendront les citoyens d'Eguisheim.

17:29 - Comment la composition démographique d'Eguisheim façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire d'Eguisheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 732 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 178 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 954 foyers fiscaux. Dans la commune, 17,02% des résidents sont des enfants, et 9,29% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 47,96% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1115,17 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Eguisheim, les enjeux locaux se joignent aux défis français.